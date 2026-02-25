В канцелярии президента Польши выступили с критикой заявлений о поддержке ускоренного вступления Украины в Евросоюз, сообщил телеканал Polsat. Представитель администрации главы государства Збигнев Богуцкий заявил, что подобные высказывания могут поставить под удар репутацию республики.
Речь идет о словах маршала Сейма Влодзимежа Чажастого, который во время выступления в Киеве заверил, что Варшава «со всей силой» поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. По словам Богуцкого, спикер не уполномочен делать заявления от имени всей страны по столь важному вопросу.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила Владимиру Зеленскому, что не может озвучить конкретные сроки вступления Украины в ЕС, вместе с тем от поддержки киевского режима она не отказалась.