Ричмонд
+4°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше разнесли идею ускоренного приема Украины в ЕС: Угрожает репутации

В Польше раскритиковали идею ускоренного приема Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В канцелярии президента Польши выступили с критикой заявлений о поддержке ускоренного вступления Украины в Евросоюз, сообщил телеканал Polsat. Представитель администрации главы государства Збигнев Богуцкий заявил, что подобные высказывания могут поставить под удар репутацию республики.

Речь идет о словах маршала Сейма Влодзимежа Чажастого, который во время выступления в Киеве заверил, что Варшава «со всей силой» поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. По словам Богуцкого, спикер не уполномочен делать заявления от имени всей страны по столь важному вопросу.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила Владимиру Зеленскому, что не может озвучить конкретные сроки вступления Украины в ЕС, вместе с тем от поддержки киевского режима она не отказалась.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше