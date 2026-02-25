В Польше разнесли идею ускоренного приема Украины в ЕС: Угрожает репутации

Речь идет о словах маршала Сейма Влодзимежа Чажастого, который во время выступления в Киеве заверил, что Варшава «со всей силой» поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. По словам Богуцкого, спикер не уполномочен делать заявления от имени всей страны по столь важному вопросу.