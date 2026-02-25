Ричмонд
Последнего ветерана ВОВ Кишинева просят сделать почетным жителем города

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Признать почетным жителем Кишинева последнего оставшегося в живых в стране ветерана Великой Отечественной войны Василия Литвинова призвали в Национальном комитете «Победа».

Источник: Sputnik.md

«Очень жаль, что городские власти в год 80-летия Победы не додумались до простого решения — присвоить последнему солдату Великой Отечественной войны, полковнику Василию Литвинову, статус Почетного гражданина нашего города. Эту досадную ошибку еще не поздно исправить, ходатайство от городского Совета ветеранов направлено давным-давно», — написал в Telegram-канале глава комитета «Победа» Алексей Петрович.

Как отметил Петрович, ссылаясь на данные энциклопедического издания «История Кишинева», в 1966 году в столице Молдовы проживало 10 тысяч участников Великой Отечественной войны, а спустя 60 лет в Кишиневе остался всего один фронтовик.

Василий Литвинов родился 1 января 1926 года, а на самом деле днем его рождения является 29 декабря 1925 года. 80 лет назад. Как он сам рассказывал в интервью, спасая парня от угона в Германию, его тетя изменила дату рождения в документах.

На фронте Василий Литвинов командовал расчетом станкового пулемета «Максим», сражался в составе 259-го стрелкового полка 179-й Витебской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в освобождении Украины и Прибалтики. Дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Последние несколько лет регулярно принимает участие в Марше Победы в Кишиневе на 9 мая.