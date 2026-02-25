Штраф до 50 тысяч рублей: ГСМ запретили продавать детям и подросткам в Приморье

Так, на февральской сессии депутат Сергей Ищенко представил законопроект во втором и третьем чтении с учетом поправки от губернатора Приморья.
«Как вы помните, инициативу нашего коллеги Игоря Чемериса мы приняли на прошлых заседаниях в первом чтении. Ко 2 чтению на основании поступивших от губернатора Приморского края предложений комитет подготовил поправки. Поправки эти все понятны», — добавил Сергей Ищенко.
Поправка уточняет, что понятие «горюче-смазочные материалы» применяется в значении закона Приморского края № 913-КЗ от 11 ноября 2025 года «Об ограничении продажи горюче-смазочных материалов на территории Приморского края».
Так, после принятия законопроекта размер штрафов составит для физических лиц до тысячи рублей, для должностных — до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
Как отметил заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Сергей Ищенко, запрет начнет действовать с марта 2026 года. Потому сотрудники АЗС при сомнениях в возрасте покупателя обязаны запросить документ, подтверждающий личность и возраст. При его отсутствии продажа запрещена.
Напомним, что закон был разработан на фоне роста ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспортных средств. Ограничение продажи топлива направлено на профилактику подобных происшествий и повышение безопасности на дорогах края.