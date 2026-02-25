Поезд «Барабинск — Новосибирск» застрял в поле из-за поломки

Утро 25 февраля для пассажиров электропоезда «Барабинск — Новосибирск» началось с нештатной ситуации. В 13 километрах от станции Убинская состав встал из-за технической поломки. Об этом сообщил глава Убинского района Олег Конюк.
«В электропоезде находилось более 140 пассажиров. Оперативно мобилизованы силы ГО ЧС Убинского округа, подготовлены транспорт и техника для возможной эвакуации пассажиров», — написал Конюк на личной странице.
К счастью, эвакуация не понадобилась. На место происшествия оперативно отправили резервный локомотив, который помог составу продолжить движение по маршруту.
Барабинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки. «Проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, взято на контроль соблюдение прав пассажиров», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
О причинах технической неисправности пока не сообщается.