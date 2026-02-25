В Ростове затянется ямочный ремонт дорог

В городах и районах Ростовской области весь ямочный ремонт должны выполнить до 1 апреля, но в Ростове-на-Дону работы к установленному сроку завершить не успеют. Об этом после оперативного совещания, прошедшего 24 февраля, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.