В Ростове затянется ямочный ремонт дорог

Ямочный ремонт на дорогах Ростова не успеют завершить до 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В городах и районах Ростовской области весь ямочный ремонт должны выполнить до 1 апреля, но в Ростове-на-Дону работы к установленному сроку завершить не успеют. Об этом после оперативного совещания, прошедшего 24 февраля, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Сегодня глава города доложил, что не удастся выполнить весь объем до 1 апреля, как того требует норматив, с учетом сегодняшних темпов ремонта, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Донской глава потребовал ускорить ямочный ремонт в Ростове, а также поручил провести детальный анализ и ускорить работу подрядчиков на наиболее опасных и аварийных участках.

