Во Владивостоке 12-летний ребенок попал в больницу после употребления колы

Во Владивостоке ребенок был госпитализирован с кровавой рвотой после длительного употребления кока-колы.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке 12-летнего мальчика экстренно госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу № 1 с кровавой рвотой, вызванной обострением эрозийного гастрита. По словам самого пациента, он длительное время регулярно употреблял колу.

Врач-эндоскопист Маргарита Лемза рассказала, что при осмотре желудка даже лёгкое касание эндоскопа к слизистой вызывало мгновенные микрокровоизлияния, что свидетельствует о тяжёлом состоянии слизистой оболочки.

«У ребёнка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который резко усугубился из-за постоянного употребления колы», — пояснила она.

По словам медика, ортофосфорная кислота, входящая в состав напитка даже в небольших количествах крайне агрессивна для желудка.

«Это вещество используется для растворения ржавчины. При наличии любых проблем с ЖКТ оно может спровоцировать эрозии, в том числе кровоточащие», — рассказала Лемза.

Ребенку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога.

Врачи подчеркивают, что даже при здоровом желудке такие напитки опасны, а при уже существующих заболеваниях они могут привести к серьёзным осложнениям.

Медики, что все чаще в стационар поступают дети с эрозийными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. Помимо газированных напитков, причинами становятся и другие популярные у подростков продукты, в частности, латяо (острая китайская жевательная закуска) и фастфуд. Во всех таких случаях требуется госпитализация и продолжительная терапия.

Специалисты призывают родителей внимательнее следить за питанием детей, особенно в подростковом возрасте.

