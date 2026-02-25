Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, для кого из белорусов изменились правила выдачи больничных

Минтруда сказало про новые правила по больничным для этих категорий белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В ведомстве уточнили, что новые правила выхода на больничный начали действовать в стране в отношении индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов. Ранее для того, чтобы выйти на больничный, необходимым было соблюдение определенного условия. Речь идет про уплату взносов минимум за 183 дня в году и не ниже, чем минимальная заработная плата.

«Теперь “минимума по дням” нет. Право на пособие получают все, кто уплачивал взносы в предшествующем году. Даже если проработал один день», — разъяснили в Минтруда и соцзащиты.

И сообщили про нюансы в расчете больничного. Сумма будет зависеть от дохода за прошлый год. Так, весь чистый доход, с которого были уплачены взносы, делится на 365 дней. В том случае, если белорус зарегистрировался не с начала года, то доход будет разделен на число дней с с даты регистрации до 31 декабря.

В ведомстве отметили, что размер пособия зависит от «стажа» (периода уплаты взносов с 1 января 2003 года). Если стаж десять лет и больше, то будет 100% от среднедневного дохода, а если меньше десяти лет — 80%.