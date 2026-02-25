Минтруда сказало, для кого из белорусов изменились правила выдачи больничных

В ведомстве уточнили, что новые правила выхода на больничный начали действовать в стране в отношении индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов. Ранее для того, чтобы выйти на больничный, необходимым было соблюдение определенного условия. Речь идет про уплату взносов минимум за 183 дня в году и не ниже, чем минимальная заработная плата.
«Теперь “минимума по дням” нет. Право на пособие получают все, кто уплачивал взносы в предшествующем году. Даже если проработал один день», — разъяснили в Минтруда и соцзащиты.
И сообщили про нюансы в расчете больничного. Сумма будет зависеть от дохода за прошлый год. Так, весь чистый доход, с которого были уплачены взносы, делится на 365 дней. В том случае, если белорус зарегистрировался не с начала года, то доход будет разделен на число дней с с даты регистрации до 31 декабря.
В ведомстве отметили, что размер пособия зависит от «стажа» (периода уплаты взносов с 1 января 2003 года). Если стаж десять лет и больше, то будет 100% от среднедневного дохода, а если меньше десяти лет — 80%.