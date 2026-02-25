Директор аптеки в Венгерово погасила миллионный долг, чтобы снять арест со счета

В Венгерово руководительница аптеки срочно погасила задолженность в 1 миллион 58 тысяч рублей после того, как приставы арестовали счета организации. Это позволило избежать остановки работы и дополнительных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.