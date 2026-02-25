Директор аптеки в Венгерово погасила миллионный долг, чтобы снять арест со счета

В Венгерово руководительница аптеки срочно погасила задолженность в 1 миллион 58 тысяч рублей после того, как приставы арестовали счета организации. Это позволило избежать остановки работы и дополнительных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
Банк обратился в суд с иском о взыскании просроченного долга. Судебный пристав наложил арест на счета аптеки, и директор лишилась возможности распоряжаться деньгами.
Чтобы снять ограничения, женщина полностью погасила задолженность. Как только средства поступили в банк, арест сняли, и предприятие продолжило работу.
Директор также избежала исполнительского сбора в 12% от суммы долга.