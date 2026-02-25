Подсказки в Великий пост 2026: Полный календарь 7 седмиц, питание по дням и родительские субботы

Лазарева суббота, 4 апреля. Христос воскресил своего друга Лазаря, который четыре дня уже лежал в гробу. Этим чудом Он показал, что Он — Владыка жизни и смерти. Ради этого чуда и ради того, чтобы мы укрепились перед Страстной, разрешается небольшое послабление в пище. В этот день можно есть рыбную икру. Не рыбу, а именно икру. Как символ жизни, которая зарождается даже там, где, кажется, всё умерло.