Во Владивостоке возобновили паромное сообщение с островом Попова

С наступлением потепления и таянием льда в проливе Старка во Владивостоке возобновилось регулярное паромное сообщение между островом Русский (бухта Боярин) и островом Попова. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города.
«В настоящее время муниципальные рейсы будут выполняться два раза в день. Отход с острова Попова — в 9.15 и 15.00, с острова Русский — в 9.30 и 15.15. В мае планируется увеличить количество муниципальных рейсов до трех в день», — говорится в сообщении.
Параллельно продолжает работать аэролодка «Север», обеспечивающая перевозки между островами Попова, Русский и Рейнеке:
с о. Попова до о. Русский (бухта Боярин) осуществляется два рейса ежедневно: в 09.25 и 15.15; с о. Русский (бухта Боярин) до о. Попова осуществляется два рейса ежедневно: в 09.40 и 15.30; с о. Попова до о. Рейнеке рейсы осуществляются в 08.35, 09.55, 14.25 и 15.45; с о. Рейнеке до о. Попова рейсы осуществляются в 09.00, 10.20, 14.50 и 16.10.
Добраться до пункта отправления на острове Русский можно на автобусе № 29Б «Океанский проспект — Бухта Боярин — Океанский проспект». Отправление автобуса в 07.55 и 13.50 от Океанского проспекта, обратно — в 09.53 и 15.33.