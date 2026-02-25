Владельцев собак привлекут к ответственности за самовыгул в Нижнем Новгороде

Чтобы прекратить опасные прогулки, потребовалось вмешательство полиции, администрации, сотрудников городского департамента благоустройства и специалистов «Зоозащиты-НН». Сейчас хвостатые переданы в приют, с которым мэрия сотрудничает на протяжении нескольких лет. Там четвероногие проходят медицинское обследование: им ставят прививки и оформляют ветеринарные документы. При необходимости с псами также поработает зоопсихолог для корректировки поведения.