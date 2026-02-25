Владельцев собак привлекут к ответственности за самовыгул в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде владельцы собак ответят за халатное отношение к питомцам и их самовыгул. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, поводом для разбирательства стал инцидент с двумя крупными псами, которых хозяева надолго оставили одних.
— Предоставленные сами себе животные перепугали прохожих, для кого-то эта встреча закончилась не просто испугом, — рассказал Юрий Шалабаев.
Чтобы прекратить опасные прогулки, потребовалось вмешательство полиции, администрации, сотрудников городского департамента благоустройства и специалистов «Зоозащиты-НН». Сейчас хвостатые переданы в приют, с которым мэрия сотрудничает на протяжении нескольких лет. Там четвероногие проходят медицинское обследование: им ставят прививки и оформляют ветеринарные документы. При необходимости с псами также поработает зоопсихолог для корректировки поведения.
Власти напоминают, что весеннее потепление часто провоцирует владельцев на самовыгул, однако безнадзорное нахождение животных на улицах недопустимо. В отношении хозяев, допустивших побег собак, инициирована проверка для привлечения их к ответственности за ненадлежащее содержание.