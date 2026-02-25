Начинается: Граждане Молдовы, выезжающие в ЕС, будут на КПП подвергаться бюрократической экзекуции — о чём речь

Напомним, что о системе EES, начали говорить ещё в прошлом году. Politico обратил внимание путешественников (из Молдовы), прибывающих в ЕС из третьих стран и сообщил, что на пунктах въезда в ЕС царит хаос из-за введения новых пограничных проверок.