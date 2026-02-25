Начинается: Граждане Молдовы, выезжающие в ЕС, будут на КПП подвергаться бюрократической экзекуции — о чём речь

Начиная с 2 марта 2026 система въезда/выезда (EES) Евросоюза начнет функционировать и на пунктах пересечения границы:
— Леушены-Албица;
— Скулены — Скулены;
— Леова-Бумбата;
— Джурджулешты-Галац, (морской и железнодорожный КПП).
— Унгены-Яссы (железнодорожный КПП).
Система EES применяется к гражданам тех государств, которые не входят в ЕС и осуществляют краткосрочные пребывания на территории ЕС (до 90 дней в течение любого 180-дневного периода).
Напомним, что о системе EES, начали говорить ещё в прошлом году. Politico обратил внимание путешественников (из Молдовы), прибывающих в ЕС из третьих стран и сообщил, что на пунктах въезда в ЕС царит хаос из-за введения новых пограничных проверок.
"Система въезда/выезда была разработана для повышения безопасности, но её применение может привести к длительному ожиданию.
Ранее сообщалось, что на КПП начнут осуществлять сканирование проездных документов; сбор биометрических данных: изображение лица и отпечатки пальцев; создание индивидуального электронного файла в системе EES. От дактилоскопии освобождаются дети до 12 лет и лица, для которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно.
Начиная с 2 марта 2026 система въезда/выезда (EES) Евросоюза начнет функционировать и на пунктах пересечения границы.