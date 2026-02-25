Ричмонд
Начальник управления дорог Владивостока оштрафован на 100 тысяч за неубранный снег

Начальник управления дорог администрации Владивостока оштрафован на 100 тысяч рублей за плохую уборку города от снега, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Административные штрафы ему выписали по результатам рассмотрения пяти административных дел по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности при содержании дорог) — по одному за каждый административный район города.

По состоянию на январь 2026 года — к тому времени город накрывало снегом дважды, в конце декабря и в конце новогодних каникул — снег и наледь по всему городу не были своевременно убраны, что угрожало безопасности дорожного движения. Состояние дорог, тротуаров и лестниц вызывало многочисленные нарекания среди горожан. В связи с плохой уборкой дорог негативную реакцию местных жителей вызвала новость об отправки части снегоуборочной техники из Приморья на Камчатку, которая нуждалась в материальной помощи после экстремальных снегопадов, почти парализовавших жизнь в Петропавловске-Камчатском. (Из-за сугробов величиной в два этажа грузовики не могли привезти в придомовые магазины продукты, пожарные машины и спецтранспорт скорой медицинской помощи не могли проехать к нужным домам, было приостановлено движение автобусов по городу).

Ту же Камчатку приводили в пример коммунальным службам Владивостока, когда горожанам отвечали, что оперативная уборка снега маловероятна из-за нехватки рабочих и большого объёма работ.

Вопросы своевременной и качественной очистки дорог, а также безопасности дорожного движения в зимний период остаются на постоянном контроле прокуратуры Приморья.