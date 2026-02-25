Начальник управления дорог Владивостока оштрафован на 100 тысяч за неубранный снег

По состоянию на январь 2026 года — к тому времени город накрывало снегом дважды, в конце декабря и в конце новогодних каникул — снег и наледь по всему городу не были своевременно убраны, что угрожало безопасности дорожного движения. Состояние дорог, тротуаров и лестниц вызывало многочисленные нарекания среди горожан. В связи с плохой уборкой дорог негативную реакцию местных жителей вызвала новость об отправки части снегоуборочной техники из Приморья на Камчатку, которая нуждалась в материальной помощи после экстремальных снегопадов, почти парализовавших жизнь в Петропавловске-Камчатском. (Из-за сугробов величиной в два этажа грузовики не могли привезти в придомовые магазины продукты, пожарные машины и спецтранспорт скорой медицинской помощи не могли проехать к нужным домам, было приостановлено движение автобусов по городу).