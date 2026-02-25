Куклы-пупсы и медвежата могут заменить Барби в детсадах Новосибирска

В российских детских садах коммерческие игрушки вроде Барби и Лабубу могут заменить на кукол-пупсов и медвежат. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования НГПУ Раиса Беляева.
В 2026 году в стране может появиться список рекомендованных игрушек для дошкольных учреждений.
Ранее в Минпросвещения обращали внимание, что в магазинах продаются игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. Новый список призван решить эту проблему.