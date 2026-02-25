Ричмонд
Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина

Актер Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького Сергей Блохин удостоен высокой государственной награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Артист награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

Сергей Блохин является ведущим артистом театра, в котором работает с 1990 года, имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что президент наградил Орденом Дружбы заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. А председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.