Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина

Артист награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.
Сергей Блохин является ведущим артистом театра, в котором работает с 1990 года, имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что президент наградил Орденом Дружбы заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. А председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.