В Новосибирске компания «Воин в праве» попала под прицел Бастрыкина из-за обмана бойцов СВО

Ранее боец СВО обратился к юристам «Воин в праве» и попал под уголовное дело о самоволке. Мужчину увезли в распределительный центр в Ростове, где решится его дальнейшая судьба. Сам сибиряк и его жена уверяют, что ни от кого не скрывались, а действовали согласно рекомендациям специалистов из новосибирской компании. О подобном случае Сиб.фм рассказала и омбудсмен Елена Зерняева. Она передала материалы по скандальной организации в военную прокуратуру.