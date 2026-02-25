В Новосибирске суд окончательно отказал академику Асееву в возврате квартиры

Новосибирский областной суд признал законным решение Советского районного суда, который ранее отказал академику Александру Асееву и его супруге Вере в удовлетворении иска о возврате подаренной государству квартиры. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, решение вступило в законную силу, сообщили в судах общей юрисдикции Новосибирской области.
История тянется с 2015 года, когда супруги Асеевы передали по договору дарения в собственность Российской Федерации четырёхкомнатную квартиру и две доли в нежилом помещении цокольного этажа в доме в Академгородке. Имущество закрепили за Сибирским отделением РАН.
Однако спустя годы Вера Асеева обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Она утверждала, что в момент дарения находилась в заблуждении относительно правомерности приватизации другого объекта — коттеджа, который по приговору суда подлежал возврату государству. «По утверждению истицы, если бы она знала о необходимости возврата коттеджа, то не стала бы передавать единственное жильё по договору дарения», — отметили в суде.
Фото: Новосибирский областной суд.
Её супруг, Александр Асеев, в своих самостоятельных требованиях настаивал на расторжении договора, ссылаясь на то, что переданная квартира должна была войти в специализированный жилищный фонд как служебное жильё, но так и не была должным образом учтена и использована, что он счёл существенным нарушением условий сделки.
Советский районный суд в иске отказал. «Суд установил, что мотив передачи квартиры государству был связан не с общеполезной целью, а с попыткой умиротворить научное сообщество и создать видимость правомерности приватизации коттеджа, совершённой с нарушениями», — говорится в решении. Договор дарения стал результатом внутрисемейного согласованного решения, и Вера Асеева как супруга не могла не знать об обстоятельствах сделки.
Более того, суд усмотрел в действиях супругов недобросовестность: они пытались вернуть квартиру из личной заинтересованности, а не из-за нарушения общеполезных целей пожертвования, что законом не допускается. Областной суд поддержал эти выводы, окончательно отказав Асеевым в удовлетворении жалоб.