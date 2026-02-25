В Новосибирске суд окончательно отказал академику Асееву в возврате квартиры

Однако спустя годы Вера Асеева обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Она утверждала, что в момент дарения находилась в заблуждении относительно правомерности приватизации другого объекта — коттеджа, который по приговору суда подлежал возврату государству. «По утверждению истицы, если бы она знала о необходимости возврата коттеджа, то не стала бы передавать единственное жильё по договору дарения», — отметили в суде.