Красота спасет мир: столичный портал потребителя поможет в выборе бьюти-процедур

С приближением весны хочется обновления, ярких красок и красоты. Именно поэтому в это время жители столицы начинают уделять особое внимание своей внешности и здоровью. Индустрия красоты предлагает широкий спектр разнообразных услуг, которые могут помочь «почистить перышки» и создать свой новый образ. Однако, планируя бьюти-процедуры, стрижку или маникюр важно быть уверенным в качестве получаемых услуг. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, как рекомендации экспертов, собранные в новом материале столичного портала потребителя, помогут сориентироваться при выборе салона красоты, и дадут советы, на что следует обратить внимание при их посещении для достижения нужного результата.
— Мы продолжаем расширять для жителей возможности получения в любое время и в удобном онлайн формате рекомендаций экспертов по защите прав потребителей в самых различных жизненных ситуациях. Теперь библиотека столичного портала потребителя пополнилась новым материалом с подробной инструкцией по выбору качественных косметических и косметологических услуг, а также для защиты своих прав в случае, если возникли претензии к качеству или стоимости бьюти-процедур, — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Как выбрать салон.
Выбирая салон красоты, жители стараются учесть множество факторов: удобное расположение, время работы и стоимость. Однако не всегда этой информации достаточно, чтобы получить ожидаемый уровень сервиса, желаемый результат и избежать разочарования и незапланированных расходов. Предварительно изучив материал «Права потребителя в салоне красоты» можно узнать какие существуют риски и как защитить свои права при визите в салон красоты. Например, эксперты советуют при выборе салона в первую очередь внимательно изучить информацию на сайте организации, обращая внимание не только на стоимость услуг, но и на квалификацию мастеров, а также отзывы клиентов.
Кроме того, чтобы исключить риски для здоровья, эксперты разграничивают бьюти — процедуры на несколько видов, в зависимости от спектра предоставляемых услуг: парикмахерские услуги, косметические услуги (макияж, маникюр и педикюр, уход за кожей лица и другие процедуры, не связанные с манипуляциями с кожными покровами), косметологические процедуры (связаны с воздействием на кожные покровы, использованием инъекционных методик и аппаратных процедур) и иные услуги эстетического характера. В зависимости от вида услуги к исполнителю предъявляются различные требования, включая наличие соответствующего образования, квалификации и разрешительных документов.
Поэтому, выбирая салон, который предлагает косметологические услуги, нужно помнить, что эта категория относится к медицинским услугам. А значит их может оказывать только квалифицированный персонал с лицензией на медицинскую деятельность.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм является обязательным требованием для салонов красоты. Их нарушение создает прямую угрозу безопасности клиентов. Именно поэтому эксперты предупреждают о рисках, связанных с оказанием косметологических услуг на дому. В таких условиях, как правило: невозможно обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; отсутствуют условия для стерилизации инструментов, а в случае причинения вреда здоровью защитить права потребителя практически невозможно.
Как действовать, если качество услуг не устраивает.
В случае, если результаты бьюти-преображения вызывают нарекания, и более того, нанесли вред здоровью, эксперты советуют провести фиксацию некачественно предоставленных услуг: сделать фото, видео, скриншоты переписки (если велась), чеки, договор (если заключали).Пройти независимую экспертизу для подтверждения факта оказания некачественной услуги и обратиться в салон с претензией. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков услуги подлежит возмещению в полном объеме.