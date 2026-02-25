Слюсарь потребовал ускорить ямочный ремонт в Ростове

Мэр Ростова Александр Скрябин, в свою очередь, заявил, что выполнить весь объём работ по ремонту городских дорог до 1 апреля не получится. В ответ на это Юрий Слюсарь поручил ускорить темпы ремонта и сосредоточить усилия подрядчиков на наиболее опасных и аварийных участках. По мнению губернатора, такие меры не решат проблему полностью, но позволят снизить риск дорожно‑транспортных происшествий и повреждений автомобилей.