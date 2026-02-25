Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь потребовал ускорить ямочный ремонт в Ростове

Об этом говорится на сайте правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

Ямочный ремонт на территории региона должен быть завершён до 1 апреля.

На оперативном совещании под председательством губернатора Юрия Слюсаря министр транспорта региона Алёна Беликова отчиталась, что работы по устранению ям в городах и районах области необходимо закончить в установленные сроки. При этом она уточнила, что на проблемном участке трассы М‑4 «Дон» основные мероприятия уже выполнены — их провели в минувшие выходные.

Мэр Ростова Александр Скрябин, в свою очередь, заявил, что выполнить весь объём работ по ремонту городских дорог до 1 апреля не получится. В ответ на это Юрий Слюсарь поручил ускорить темпы ремонта и сосредоточить усилия подрядчиков на наиболее опасных и аварийных участках. По мнению губернатора, такие меры не решат проблему полностью, но позволят снизить риск дорожно‑транспортных происшествий и повреждений автомобилей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше