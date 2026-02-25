СМИ: Брат Галкина* продал долю в оружейной компании и оформил дом на кипрский паспорт

Брат Максима Галкина* Дмитрий временно продал долю в российской оружейной компании и оформил израильский дом на кипрский паспорт, сообщает Baza. Через полгода после завершения всех процедур он выкупил свою долю обратно.
Отмечается, что в октябре 2025 года Дмитрий продал 25 процентов акций «Оружейных мастерских» бывшему совладельцу Юрию Дружинкину. В январе 2026 года в израильском реестре недвижимости появилась отметка о кипрском паспорте Дмитрия и его супруги Натальи Галкиных.
Супруги приобрели половину дома в муниципалитете Герцлия в 2009 году. Район известен элитной недвижимостью, иногда его называют израильской Рублевкой. После начала СВО Галкины зарегистрировались там под российскими паспортами, однако фактически проживали на этой территории Максим Галкин* с Аллой Пугачевой.
После урегулирования всех вопросов с недвижимостью Дмитрий Галкин вернул себе 25 процентов акций «Оружейных мастерских» и продолжил бизнес в России, передает Telegram-канал.
5 февраля в СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин* пытаются продать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре на протяжении уже года. Общая площадь здания составляет 1012 квадратных метров.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.