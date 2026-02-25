Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2026 года

В Беларуси сигареты станут дороже с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

С начала весны в стране станут дороже 56 марок сигарет. Изменится стоимость сигарет, которые производят табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-инвест», ООО «Интер-Тобакко». Также увеличатся в стоимости и те, которые выпускают ООО «Сентони ПРО», ООО «Этерна Прайм», ИООО «АЛИДИ-Вест». Подорожают и сигареты, импортируемые государственным предприятием «Беларусьторг».

Подорожание составит до 10 до 50 копеек. Что касается стоимости сигарет, которые ввозит компания «Сентони ПРО», то они с 1 марта не изменятся.