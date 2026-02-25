Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2026 года

С начала весны в стране станут дороже 56 марок сигарет. Изменится стоимость сигарет, которые производят табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-инвест», ООО «Интер-Тобакко». Также увеличатся в стоимости и те, которые выпускают ООО «Сентони ПРО», ООО «Этерна Прайм», ИООО «АЛИДИ-Вест». Подорожают и сигареты, импортируемые государственным предприятием «Беларусьторг».