В России может появиться новый вид перевозок: что предлагают изменить

В организации также обратили внимание, что райдхелинг существует в стране уже несколько десятилетий и стал частью транспортной системы. Такая модель перевозок распространена в мире, имеет отдельные правила, учитывающие платформенную занятость. Правовой статус райдхелинга в России может основываться на законодательстве о платформенной экономике.