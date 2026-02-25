В России может появиться новый вид перевозок: что предлагают изменить

В России нужно ввести отдельное правовое регулирование для райдхелинга — перевозок частных лиц на личных авто через цифровые платформы. Такое обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направила общественная организация «Объединение самозанятых России». Об этом пишет РБК.
Как сообщается, авторы инициативы предлагают включить райдхелинг в Транспортную стратегию РФ в качестве самостоятельной услуги. По их мнению, такой вид перевозок необходимо поставить в один ряд с такси и каршерингом.
В объединении уточнили, что существующий сегодня закон о такси ориентирован на профессиональные таксопарки. Документ не учитывает особенности работы водителей, использующих личный транспорт и работающих на платформенной основе непостоянно.
В заявлении отмечается, что в стране сложилась ситуация, при которой миллионы частных водителей выполняют функцию общественного транспорта. Их число, по оценкам объединения, достигает 5 млн человек. Эти люди помогают компенсировать нехватку автобусов в регионах и работают в непогоду.
В организации также обратили внимание, что райдхелинг существует в стране уже несколько десятилетий и стал частью транспортной системы. Такая модель перевозок распространена в мире, имеет отдельные правила, учитывающие платформенную занятость. Правовой статус райдхелинга в России может основываться на законодательстве о платформенной экономике.
Накануне в Госдуме предложили снизить стоимость детских тарифов в такси. Осуществить это предлагают за счет снижения комиссии агрегатора, которую платят водители.