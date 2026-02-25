Нина Данилова: Новый порядок расчета надбавок поспособствует стабилизации розничных цен в аптеках

Отметим, что с 2026 года планируется скорректировать порядок обеспечения льготников лекарствами: изменения затронут перечни препаратов и процедуру их выдачи, однако право на бесплатные и льготные медикаменты сохранят инвалиды, ветераны и другие получатели государственной социальной помощи. Кроме того, Минздрав России и регионы усилят контроль за закупками и поставками, чтобы сократить риски перебоев, хотя полностью исключить временный дефицит пока сложно.