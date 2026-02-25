Нина Данилова: Новый порядок расчета надбавок поспособствует стабилизации розничных цен в аптеках

Федеральная антимонопольная служба РФ утвердила обновленную методику расчета оптовых и розничных надбавок к ценам на жизненно важные лекарственные препараты. Отмечается, что новый порядок дает регионам больше самостоятельности в регулировании стоимости медикаментов.
Согласно разъяснениям ведомства, субъекты РФ, в том числе Ростовская область, смогут гибко устанавливать надбавки в зависимости от ценовой категории препарата — до 100 рублей, от 100 до 500 рублей и свыше 500 рублей. Особое внимание уделяется дорогостоящим лекарствам: для них предусмотрена возможность более точной настройки надбавок, что должно помочь сдерживать рост цен.
При формировании наценок будут учитываться региональные особенности, включая транспортные расходы, удаленность территорий и другие локальные факторы.
Ожидается, что новая методика позволит повысить доступность жизненно важных препаратов, в том числе для семей участников СВО и других льготных категорий граждан.
Депутаты считают, что новая методика, утвержденная Федеральная антимонопольная служба РФ, позволит аптекам перейти на электронную отчетность и существенно сократить бумажный документооборот. Это ускорит реакцию на ценовые колебания и поможет сдерживать рост стоимости жизненно важных препаратов, сделав их более доступными.
Наири Варданян, министр здравоохранения Ростовской области. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.
Министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян подчеркнул, что льготное лекарственное обеспечение остается в зоне особого внимания. По его словам, существующие перебои будут устраняться последовательно и за счет конкретных решений.
— Обновленный порядок расчета отпускных цен на такие препараты призван снизить ценовое давление на оптовое звено, что будет способствовать стабилизации розничных цен в аптеках, — подчеркнула Председатель подкомитета по фармацевтике комитета по здравоохранению ростовского отделения Деловая Россия Нина Данилова.
Отметим, что с 2026 года планируется скорректировать порядок обеспечения льготников лекарствами: изменения затронут перечни препаратов и процедуру их выдачи, однако право на бесплатные и льготные медикаменты сохранят инвалиды, ветераны и другие получатели государственной социальной помощи. Кроме того, Минздрав России и регионы усилят контроль за закупками и поставками, чтобы сократить риски перебоев, хотя полностью исключить временный дефицит пока сложно.
Эксперты полагают, что новая методика поможет защитить розничный рынок лекарств от инфляционного давления на фоне растущего спроса, однако уровень наценки, вероятно, останется в пределах около 15%.