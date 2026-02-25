Ричмонд
Слово «абьюзер» могут включить в словари русского языка

Эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская сообщила, что слово «абьюзер» может быть включено в словари русского языка как государственного.

Она пояснила, что у этого термина нет точного аналога в русском, его значение не совпадает с понятием «насильник».

Козловская отметила, что у слова есть достаточно культурных, социальных и лингвистических оснований для включения в новый Словарь иностранных слов. Она подчеркнула, что «абьюзер» используется в русском языке с примерно 2013 года и встречается довольно часто.

По ее словам, активное употребление термина россиянами делает его значимой частью современного лексикона, что также поддерживает идею включения слова в официальные словари, передает РИА Новости.

3 февраля президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного, а также языков народов страны.

Глава государства также дал указание подготовить предложения по введению в вузах дисциплины «Русский язык как государственный» до 1 сентября.