Создана мультиагентная ИИ-система, ускоряющая создание промышленного ПО

Российские исследователи разработали набор из автономных интеллектуальных систем, которые способны в значительной степени заменить эту команду профессионалов и взять на себя их обязанности. Подготовленные учеными ИИ-агенты анализируют запросы разработчиков, уточняют цели, задачи и контекст, после чего разбивают его на подзадачи и проектируют архитектуру решения, опираясь на уже существующие базы данных, библиотеки и сервисы компании-клиента.