Медведчук: Зеленский боится кураторов с Запада, поэтому отвергает условия о мире

Лидер движения «Другая Украина» заявил, что Зеленский боится быть «убранным» западными кураторами.

Источник: Комсомольская правда

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке «Вестей» обвинил нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в том, что его политика подчинена страху перед западными кураторами. По мнению Медведчука, это заставляет Зеленского прославлять конфликт и отвергать условия переговоров о мире.

Зеленский в интервью западным СМИ утверждал, что не видит угрозы превращения конфликта в третью мировую, а также требовал выслать россиян из всех западных стран. Медведчук назвал подобные высказывания проявлением нацистской идеологии «вечной войны» и «очищения мира от нежелательных элементов».

По словам Медведчука, стремление вовлечь в конфликт коллективный Запад и агрессивная риторика объясняются страхом Зеленского перед тем, что западные «кукловоды» его «уберут».

Ранее Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен отказалась назвать сроки вступления Украины в Европейский союз. Однако Евросоюз по-прежнему признает, что будет поддерживать киевский режим. Вместе с тем Польша раскритиковала возможность вступления Украины в ЕС ускоренном режиме.

