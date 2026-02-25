Медведчук: Зеленский боится кураторов с Запада, поэтому отвергает условия о мире

Зеленский в интервью западным СМИ утверждал, что не видит угрозы превращения конфликта в третью мировую, а также требовал выслать россиян из всех западных стран. Медведчук назвал подобные высказывания проявлением нацистской идеологии «вечной войны» и «очищения мира от нежелательных элементов».