В Башкирии на «Зимних играх Урал-Батыра» разыграют жеребцов

Программа расписана с 10 утра и обещает погрузить гостей в атмосферу башкирских зимних традиций.

28 февраля в деревне Саргая Бурзянского района пройдут «Зимние игры Урал-Батыра».

В программе — конные игры «Ылак», соревнования на санях, метание булавы (сукмар ыргытыу), перетягивание каната, турнир по стрельбе из лука и конкурс упряжи с наездниками. Победители в соревнованиях «Аузарыш», «Ылак» и стрельбе из национального лука, ставшие абсолютными чемпионами, будут удостоены ценного приза — жеребчика!

Отметим, что «Зимние игры Урал-Батыра» проводятся с 2017 года. Участникам и завсегдатаям этот спортивно-фольклорный праздник полюбился за то, что с одной стороны помогает сохранить культуру и обычаи предков, а с другой развивает спорт и поддерживает тему здорового образа жизни. К тому же интересна сама локация — игры проводятся у центральной усадьбы Башкирского государственного природного заповедника.