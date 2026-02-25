В Башкирии на «Зимних играх Урал-Батыра» разыграют жеребцов

Отметим, что «Зимние игры Урал-Батыра» проводятся с 2017 года. Участникам и завсегдатаям этот спортивно-фольклорный праздник полюбился за то, что с одной стороны помогает сохранить культуру и обычаи предков, а с другой развивает спорт и поддерживает тему здорового образа жизни. К тому же интересна сама локация — игры проводятся у центральной усадьбы Башкирского государственного природного заповедника.