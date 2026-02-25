Ричмонд
Московские сугробы установили «двойной рекорд»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, в Москве вновь был установлен рекорд по высоте сугробов. Их высота примерно вдвое превысила климатическую норму.

Высота снежного покрова на главной столичной метеостанции ВДНХ достигла 73 сантиметров при норме в 38 сантиметров.

Как уточняется, рекорд был побит не только для 25 февраля, но и для всего месяца. Таким образом, февраль в Москве стал «самым снежным за всю метеоисторию».

Читайте материал «Синоптик рассказал о высоте снега в Москве ближайшей ночью: возможен рекорд».

