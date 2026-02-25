Собаке, из-за которой уволили курьера, выделили персональный вольер в приюте

Правда, пока новая обитательница (по возрасту собака старше восьми лет), привыкшая к некоторому комфорту в учреждении общепита, очень насторожена к людям и из будки носа не показывает. А может, просто затаила обиду на вынужденный переезд.
«Видно, что собака умная и с большим житейским опытом, — рассказывает хозяйка приюта Елена Кнапская. — Мы с Михаилом часов семь ее искали. — Сначала не давала к себе подойти. А вернуться все же попыталась к пиццерии, наверное, считая ее своим домом».
По словам Елены, на попечении которой больше 260 оставшихся без хозяев питомцев, никаких признаков измождения или людской жестокости у Додобони не обнаружилось. Абсолютно нормальная, здоровая, спокойная собака. Первый день, пока она отходила от наркоза после отлова, подержали ее в теплушке. Но как только пришла в себя, сама запросилась наружу. Видимо, находиться в замкнутом пространстве для нее настоящая мука.
Приют «Того» расположился за промзоной в заброшенном СНТ «Электродчик» на окраине Металлургического района Челябинска. Сегодня о его цветущем прошлом напоминают лишь покосившиеся заборы. А на карте обозначены только приюты для безнадзорных животных, причем часть из них разгуливает по территории вполне себе самостоятельно, охраняя от непрошенных гостей свое жизненное пространство. Корреспондент «РГ» даже слегка оробел, когда за три улицы до «Того» его с рычанием окружила свора хвостатых аборигенов, часть которой во главе с породистым доберманом явно решала, не наброситься ли на чужака. А потом провожала меня до самого поворота к владениям Елены.
«Зря вы машину отпустили, у нас тут пешком не ходят, — поясняет хозяйка приюта. — Мои-то вон все в вольерах. А там, за поворотом, выпускают… Но мы и их подкармливаем, не бросать же».
Переезд Додобони обернулся для «Того» шквалом звонков и визитов, из-за которого Елена не успела по обыкновению объехать школьные столовые, которые оставляют для ее питомцев остатки еды. И попросила об этом волонтеров. Перед воротами приюта — машина пиццерии, представители которой приехали обсудить договор о содержании изгнанной собаки. А внутри во все свои 260 глоток питомцы реагируют на съемочную группу местного телеканала, приехавшую снять сюжет о Додобоне.
— У вас здесь, видимо, не часто гости, судя по реакции собак? — интересуюсь у Елены.
— Что вы! И школьники часто бывают, и представители предприятий. В районе о нас знают и помогают. Мир не без добрых людей!
О том, сколько питомцев удается передать в хорошие руки, Елена отвечает уклончиво: «Иногда неделями никого не берут. А иногда за неделю найдем хозяев нескольким собакам. Тут ведь внимательно смотреть надо, кто берет и для чего. Если для охраны дома, то есть ли условия для содержания, будут ли к питомцу относиться, как к члену семьи, обеспечат ли уход. С щенками, понятно, проще. А взрослой собаке найти хорошего хозяина бывает непросто».
К примеру, один из старожилов приюта, рыжей масти зверь, которого Елена шесть лет назад вместе с другими питомцами забирала из закрывшегося отлова собак, на каждого нового человека реагирует настолько свирепо, что сразу становится понятно, что никого, кроме хозяев, он рядом не потерпит и даже близко к вольеру не подпустит. У Додобони тоже шансов немного. Будет очень хорошо, если она со временем привыкнет к своему вольеру и шумным соседям. А пока, выбравшись из теплушки, она с удовольствием поела сосисок, но от дальнейшего общения отказалась.
По словам Елены, на содержание каждого пса в месяц приходится тратить не меньше полутора тысяч рублей. Взрослые собаки, пожившие на улицах, в принципе не признают сухого корма. Поэтому так важна помощь школьных пищеблоков, откуда собакам перепадает и лапша с котлетами, и супы, сваренные на мясе. Конечно, надо ежедневно ездить и собирать такой «урожай». Но это ведь лучше, чем он уйдет на помойку.
После истории с Додобоней неожиданно пообещала помощь и сеть пиццерий, представителей которых корреспондент «РГ» встретил у ворот приюта. Содержание договора до его подписания Елена раскрывать отказалась, но сказала, что условия приемлемые: речь о содержании не одной собаки, а о помощи всему приюту.
«Мы ведь эту собачку и так забрать хотели — волонтеры позвонили, сказали, что прибилась она к пиццерии, а новая управляющая ее оттуда гонит, — рассказывает Елена. — А теперь в соцсетях пишут, что мы из корысти ее к себе забрали. Ну как им объяснишь? Наверное, и в поступке курьера Михаила теперь будут червоточинку искать. А я думаю, его просто с детства родители научили не проходить мимо чужой беды».
В приюте считают, что никакого зла Додобоня людям не делала. Ее подкармливали и в пиццерии, и в находившейся поблизости областной больнице. Люди, как правило, всегда помогают чем могут братьям меньшим. И вряд ли стоит винить новую управляющую пиццерией, которая потребовала от коллектива навести порядок.
Но если животное сочло своим домом какое-то учреждение, всегда есть возможность решить этот вопрос по-человечески — обеспечить достойный уход и ветеринарное обслуживание, как это делают, например, в специальных кафе, где посетители могут пообщаться с питомцами. Или отдать животное в приют, как в конце концов и произошло с Додобоней благодаря неравнодушному курьеру Михаилу. А выгонять их на мороз — это не по-человечески.