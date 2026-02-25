Собаке, из-за которой уволили курьера, выделили персональный вольер в приюте

К примеру, один из старожилов приюта, рыжей масти зверь, которого Елена шесть лет назад вместе с другими питомцами забирала из закрывшегося отлова собак, на каждого нового человека реагирует настолько свирепо, что сразу становится понятно, что никого, кроме хозяев, он рядом не потерпит и даже близко к вольеру не подпустит. У Додобони тоже шансов немного. Будет очень хорошо, если она со временем привыкнет к своему вольеру и шумным соседям. А пока, выбравшись из теплушки, она с удовольствием поела сосисок, но от дальнейшего общения отказалась.