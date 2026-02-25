Радий Хабиров поздравил с Днем государственного флага Башкортостана

Глава региона отметил, что главный символ республики и его гордость носят и бойцы на шевронах, и спортсмены на соревнованиях различного уровня, в том числе на международных мероприятиях.
«Это символ республики, наша гордость. То, что нас объединяет. Независимо от национальности, вероисповедания, профессии, все мы — часть большой республики и великой страны. У нас общая история, общие цели и ценности. И это дает нам энергию для того, чтобы двигаться вперед. Всех с праздником!», — написал Глава Башкирии.
Как ранее писал «Башинформ», 25 февраля 1992 года Верховный Совет Башкирской ССР утвердил новый флаг, ставший одним из официальных символов республики.