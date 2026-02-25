Ростовчанам уменьшат платежи за отопление

Данное решение стало итогом его переговоров с представителями энергетической отрасли, прошедших в столице. За тот период января, когда ТЭЦ подавала тепло в дома ростовчан с нарушениями условий договора, поставщик не получит оплату вовсе; речь идет примерно о 200 миллионах рублей.
Глава региона дал поручение Государственной жилищной инспекции проследить за тем, чтобы пересчет был правильно выполнен во всех платежных документах. Ответственность за внесение изменений в квитанции возложена на управляющие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Предполагается, что жителям донской столицы, чьи квартиры не отапливались, не будут выставлять счета за 11 дней. Это позволит снизить сумму в квитанциях примерно на треть (на 30 — 33 процента).
Первыми перерасчета дождутся те горожане, которые рассчитываются за ресурс напрямую с поставщиком. Компания «Ростовские тепловые сети» уже скорректировала свои счета за январь. Для тех же, кто получает единый платежный документ от УК, изменения будут внесены в квитанции за февраль или март.
«Важно проконтролировать, чтобы эти средства не осели в управляющих компаниях. Задача Госжилинспекции — проверить каждую УК, выборочно или комплексно, чтобы убедиться: пересчитанные средства дошли именно до людей, а не остались на счетах организаций», — подчеркнул Юрий Слюсарь.