Ростовчанам уменьшат платежи за отопление

Глава региона дал поручение Государственной жилищной инспекции проследить за тем, чтобы пересчет был правильно выполнен во всех платежных документах. Ответственность за внесение изменений в квитанции возложена на управляющие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Предполагается, что жителям донской столицы, чьи квартиры не отапливались, не будут выставлять счета за 11 дней. Это позволит снизить сумму в квитанциях примерно на треть (на 30 — 33 процента).