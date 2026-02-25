Ричмонд
Польша, Украина и еще несколько стран бойкотируют открытие Паралимпиады из-за участия белорусов и россиян

Источник: Комсомольская правда

Ряд стран заявили, что бойкотируют открытие Паралимпиады-2026 в Италии из-за участия в Играх спортсменов из Беларуси и России без каких либо ограничений, пишет KP.RU.

Сообщается, что Финляндия вслед за Украиной и Польшей бойкотирует открытие Паралимпиады. Финская сторона отказалась от присутствия на мероприятии в знак протеста. Такой информацией располагает портал Yle.

До этого о схожих намерениях заявили представители Украины, Чехии, Литвы и Эстонии. Они предприняли такой демарш из-за того, что Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил шесть российских и четыре белорусских спортсмена выступить на соревнованиях без каких-либо ограничений — с флагом и гимном.

Напомним, что Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина. Церемония открытия состоится 6 марта на арене в Вероне.

Ранее мы писали, что Беларусь на Паралимпиаде представят лыжники Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко.

