Польша, Украина и еще несколько стран бойкотируют открытие Паралимпиады из-за участия белорусов и россиян

До этого о схожих намерениях заявили представители Украины, Чехии, Литвы и Эстонии. Они предприняли такой демарш из-за того, что Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил шесть российских и четыре белорусских спортсмена выступить на соревнованиях без каких-либо ограничений — с флагом и гимном.