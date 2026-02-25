Ричмонд
Шипулин высоко оценил выступление российских спортсменов на ОИ-2026

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высоко оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Аргументы и факты

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высоко оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Италии. Его слова приводит агентство ТАСС.

Как отметил Шипулин, российские атлеты продемонстрировали достойный результат в условиях высокой конкуренции и длительного перерыва в международных выступлениях.

«Они, конечно, молодцы, поскольку выступили при такой конкуренции, в условиях того, что не соревновались раньше на международных стартах. Была бы вся сборная, думаю, что всех победили бы», — сказал Шипулин.

Напомним, Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля. Российскую команду представляли 13 спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Единственную награду сборной принёс ски‑альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте.