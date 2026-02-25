Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior

Французская компания Christian Dior оформила регистрацию товарного знака Lady Dior в России, сообщил корреспондент ТАСС.
Как выяснилось, заявка на регистрацию была подана из Франции в августе 2024 года компанией «Кристиан Диор Кутюр». Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — изделия из кожи, одежда для мужчин и женщин, а также услуги по организации мероприятий, передает агентство.
До этого южнокорейская корпорация LG подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков ThinQ Food и Express Fill. Знаки регистрируются по двум классам международной классификации товаров и услуг — посудомойки, пылесосы, кондиционеры, печи и холодильники.
14 января американская корпорация Intel, которая приостановила свою деятельность в России, также зарегистрировала товарный знак в стране. Компания подала заявку в ведомство в ноябре 2025 года, и Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.
Сроки возвращения в Россию иностранных брендов зависят от санкций и затрат на повторный приход на местный рынок. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.