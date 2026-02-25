Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior

Как выяснилось, заявка на регистрацию была подана из Франции в августе 2024 года компанией «Кристиан Диор Кутюр». Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — изделия из кожи, одежда для мужчин и женщин, а также услуги по организации мероприятий, передает агентство.