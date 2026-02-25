Жительницу Башкирии признали виновной в гибели женщины в пьяном ДТП. Однако в колонию ее не отправили

В башкирском городе Кумертау женщину признали виновной в смертельном ДТП. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
Подсудимая, будучи пьяной за рулем, везла на переднем пассажирском сиденье женщину, которая не была пристегнута. Автомобиль врезался в металлическую опору, затем его отбросило на бетонный столб. От ударов правая передняя дверь открылась, и пассажирку выбросило из салона прямо под машину. Полученные травмы оказались смертельными.
Вину подсудимая признала полностью. Кумертауский межрайонный суд учел данные о ее личности и наличие малолетнего ребенка и приговорил к пяти годам колонии-поселения. Также ее лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев.
— Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком подсудимой четырнадцатилетнего возраста. Гражданские иски удовлетворены частично, в пользу потерпевших взыскано более 5 млн руб. Приговор не вступил в законную силу, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
