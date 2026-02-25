Жительницу Башкирии признали виновной в гибели женщины в пьяном ДТП. Однако в колонию ее не отправили

Подсудимая, будучи пьяной за рулем, везла на переднем пассажирском сиденье женщину, которая не была пристегнута. Автомобиль врезался в металлическую опору, затем его отбросило на бетонный столб. От ударов правая передняя дверь открылась, и пассажирку выбросило из салона прямо под машину. Полученные травмы оказались смертельными.