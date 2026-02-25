Ричмонд
Анастасия Волочкова раскрыла имя отца своего будущего ребёнка

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что готова во второй раз стать матерью. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что планирует создать семью со своим близким человеком по имени Марчело, от которого и хочет родить ребёнка.

По словам экс-примы Большого театра, они с Марчело обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что у них будут очень красивые дети благодаря генетике. Звезда уверена, что её образ жизни позволит выносить здорового малыша, возрастные ограничения ей не помеха. Пол будущего ребёнка балерина не уточнила.

«А у меня есть желание, честно говоря, во второй раз погрузиться в материнство, учитывая то, какие у меня сейчас непростые отношения с дочерью, желание родить ещё одного ребёнка усиливается с каждым разом», — отметила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова откровенно призналась, что самой большой ошибкой в своей жизни считает решение расстаться с бизнесменом и политиком Сулейманом Керимовым. Их отношения длились три года, и именно балерина стала инициатором разрыва.

