В депприроды Москвы не ждут раннего пробуждения клещей весной

Он подчеркнул, что вопреки распространенному мнению, клещи не ориентируются на календарную весну — ключевым фактором для их выхода из зимней диапаузы является устойчивая среднесуточная температура около пяти градусов тепла. Если такие условия устанавливаются раньше обычного, отдельные особи могут активизироваться уже в конце зимы. Однако говорить о массовом «выходе» клещей можно только при стабильном потеплении.