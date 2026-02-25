Ричмонд
Путин определил 40 кандидатов в состав Общественной палаты

Кремль: Путин предложил 40 россиянам войти в состав Общественной палаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.