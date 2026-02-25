Названы симптомы свиного гриппа, который может убить человека за сутки

Кашель с мокротой и насморк появляются лишь на второй-третий день. Опаснее всего пневмония, которая может развиться как осложнение. В группе особого риска — дети до четырёх лет, люди старше 60, пациенты с бронхолёгочными заболеваниями, диабетом, болезнями сердца, почек и сосудов головного мозга. Также тяжело переносят недуг люди с остаточным фиброзом лёгких после COVID-19. Беременным женщинам грипп угрожает вдвойне.