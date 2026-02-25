Умер руководитель легендарного ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп

Один из основателей и руководителей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщили aif.ru в его окружении.
«Да, это так. Мне позвонили, сказали про Стаса…» — сказал aif.ru его знакомый, композитор Владимир Батраков.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа.
«Вместе со своим коллективом Ростислав Гепп внес большой вклад в популяризацию русской народной песни и произведений советских композиторов. Любители музыки высоко ценили его артистизм и творческие находки», — говорится в сообщении.
В ВИА «Ариэль» уточнили, что Ростислав Гепп скончался 24 февраля.
Ростислав Гепп родился 14 ноября 1951 года в Златоусте. Музыкой начал заниматься в школе, выступал в местном ансамбле. В 1968 году поступил в Челябинский институт культуры, в 1972 году окончил дирижерско-хоровой факультет.
С 1974 года Гепп выступал в составе «Ариэль». С 1989 года он был руководителем ансамбля, занимался обработкой и аранжировкой песен. В 2004 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.
