Алкоголь нельзя будет купить по воскресеньям и праздникам в одном из регионов России: подробности

В Республике Алтай с марта вступает в силу закон, ограничивающий время и дни розничной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов, передает РИА Новости.
Согласно новым правилам, максимальное время торговли алкоголем составит восемь часов в сутки. Продажа будет разрешена: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00; в пятницу — с 11:00 до 16:00; в субботу — с 11:00 до 14:00.
По воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни реализация алкогольной продукции будет полностью запрещена. В перечень таких дат вошли 14 дней, включая Новый год, Рождество, День студенчества, День Победы и другие.
Кроме того, полностью запрещается торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Рестораны, кафе и бары продолжат работать в прежнем режиме.
Ужесточение правил продажи алкоголя также затронет и Красноярский край. Там торговые точки на первых этажах, магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут реализовывать алкогольную продукцию только с 10:00 до 21:00. При этом 1 июля и 1 сентября продажа алкоголя в регионе будет полностью запрещена.
Напомним, в прошлом году в большинстве регионов РФ ввели новые часы продажи алкоголя. Федеральный запрет действует с 23:00 до 8:00, однако в Югре розничная продажа спиртного запрещена с 20:00, в Новгородской области — с 20:00 для точек в многоквартирных домах, в Санкт-Петербурге — с 22:00 в общепите многоквартирных домов.