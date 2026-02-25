Алкоголь нельзя будет купить по воскресеньям и праздникам в одном из регионов России: подробности

Ужесточение правил продажи алкоголя также затронет и Красноярский край. Там торговые точки на первых этажах, магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут реализовывать алкогольную продукцию только с 10:00 до 21:00. При этом 1 июля и 1 сентября продажа алкоголя в регионе будет полностью запрещена.