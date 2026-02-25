Врачи рассказали, помогает ли стакан колы при низком давлении

Часто можно услышать рекомендацию, что при низком кровяном давлении (гипотонии) следует выпить колу, чтобы повысить давление. В материале t‑online эксперты разбирают, действительно ли это работает и стоит ли так поступать, перевод сделал aif.ru.
Специалисты отмечают: короткий эффект действительно возможен, но он не решает проблему.
«Кола содержит кофеин и сахар, которые могут временно повысить сердечный ритм и немного поднять давление», — говорится в статье.
Кофеин стимулирует нервную систему, а сахар быстро дает организму энергию — в результате человек может почувствовать себя бодрее. Однако этот эффект обычно продолжается недолго, а организм со временем привыкает к стимулятору.
Важно учитывать, что регулярное употребление сладких напитков может иметь негативные последствия для здоровья и не является решением проблемы низкого давления. В статье указывают, что колу не стоит рассматривать как средство лечения или постоянный способ повышения давления.
Вместо этого врачи советуют более устойчивые меры — например, достаточное питье, сбалансированная диета, включение умеренной физической активности и контроль уровня жидкости в организме.
