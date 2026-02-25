Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи рассказали, помогает ли стакан колы при низком давлении

Эксперты рассказали, поможет ли употребление колы при низком давлении.

Источник: Аргументы и факты

Часто можно услышать рекомендацию, что при низком кровяном давлении (гипотонии) следует выпить колу, чтобы повысить давление. В материале t‑online эксперты разбирают, действительно ли это работает и стоит ли так поступать, перевод сделал aif.ru.

Специалисты отмечают: короткий эффект действительно возможен, но он не решает проблему.

«Кола содержит кофеин и сахар, которые могут временно повысить сердечный ритм и немного поднять давление», — говорится в статье.

Кофеин стимулирует нервную систему, а сахар быстро дает организму энергию — в результате человек может почувствовать себя бодрее. Однако этот эффект обычно продолжается недолго, а организм со временем привыкает к стимулятору.

Важно учитывать, что регулярное употребление сладких напитков может иметь негативные последствия для здоровья и не является решением проблемы низкого давления. В статье указывают, что колу не стоит рассматривать как средство лечения или постоянный способ повышения давления.

Вместо этого врачи советуют более устойчивые меры — например, достаточное питье, сбалансированная диета, включение умеренной физической активности и контроль уровня жидкости в организме.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 12-летний ребенок попал в больницу после употребления колы.