СМИ: Новым возлюбленным Кибы оказался племянник президента Азербайджана

По данным источников, в преддверии Дня святого Валентина Киба улетела в Бразилию в компании людей, приближенных к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С ними отправился и брат Гаджиева вместе с женой. В своих социальных сетях они публиковали видео с карнавала в Рио-де-Жанейро и пляжа Копакабана.