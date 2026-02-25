СМИ: Новым возлюбленным Кибы оказался племянник президента Азербайджана

Экс-возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба вступила в новые отношения: теперь девушка встречается с племянником главы Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Об этом в среду, 25 февраля, рассказали в Telegram-канале Shot.
По данным источников, в преддверии Дня святого Валентина Киба улетела в Бразилию в компании людей, приближенных к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С ними отправился и брат Гаджиева вместе с женой. В своих социальных сетях они публиковали видео с карнавала в Рио-де-Жанейро и пляжа Копакабана.
Именно родственник президента оплачивал услуги тамады Ксении Собчак и других звезд на вечеринке в честь 20-летия Кибы. Стоимость праздника, прошедшего 5 февраля, оценивается в 30 миллионов рублей.
С 2012 года Гаджиев возглавляет коллекторское агентство. В соцсетях он регулярно поздравляет Ильхама Алиева с днем рождения и называет его «господином президентом», выкладывает снимки элитных спортивных машин, кадры из поездок, уточнили в публикации.
Недавно в Сети появились слухи о том, что экс-невеста певца Григория Лепса могла флиртовать на своем дне рождения с сыном артистки Ирины Дубцовой Артемом. Ролик снял сам 19-летний Артем. На кадрах Киба смотрит в камеру и обнимает сына певицы.