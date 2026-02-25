Миллионер из семьи президента: Рассекречено имя нового бойфренда Авроры Кибы

Уже на День всех влюблённых Киба улетела в Бразилию в компании людей из окружения Алиева. Спутником Кибы называют племянника азербайджанского лидера — Рустама Гаджиева. Вместе с ними на карнавале в Рио также отдыхают брат с женой и подруги. В соцсетях компания публикует танцы на карнавале и снимки со знаменитого пляжа Копакабана.