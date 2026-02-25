«Тарифы останутся одними из самых доступных в России»: в Уфе подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Администрация Уфы объявила о повышении стоимости проезда в электротранспорте уже с этого воскресенья — с 1 марта. Решение, как пояснили в мэрии, продиктовано экономическими реалиями: за последние полтора года выросли цены на электроэнергию, запчасти и обслуживание подвижного состава. Индексация необходима для сохранения стабильной работы и своевременного обновления парка.
Новые тарифы:
— при оплате единой транспортной картой или транспортным приложением — 34 рубля;
— наличными или банковской картой в салоне — 41 рубль;
— для школьников по ЕТК — 21 рубль;
— провоз багажа — 24 рубля.
В администрации также привели сравнительные данные по другим городам: в Перми проезд стоит 57 рублей, в Челябинске — 50, в Казани — 43, в Екатеринбурге — 42, в Оренбурге — 39.
— Даже после повышения уфимские тарифы остаются одними из самых доступных, — отмечают власти города.
