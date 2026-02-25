«Тарифы останутся одними из самых доступных в России»: в Уфе подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Администрация Уфы объявила о повышении стоимости проезда в электротранспорте уже с этого воскресенья — с 1 марта. Решение, как пояснили в мэрии, продиктовано экономическими реалиями: за последние полтора года выросли цены на электроэнергию, запчасти и обслуживание подвижного состава. Индексация необходима для сохранения стабильной работы и своевременного обновления парка.