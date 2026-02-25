Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тарифы останутся одними из самых доступных в России»: в Уфе подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

В Уфе проезд в трамваях и троллейбусах подорожает до 41 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы объявила о повышении стоимости проезда в электротранспорте уже с этого воскресенья — с 1 марта. Решение, как пояснили в мэрии, продиктовано экономическими реалиями: за последние полтора года выросли цены на электроэнергию, запчасти и обслуживание подвижного состава. Индексация необходима для сохранения стабильной работы и своевременного обновления парка.

Новые тарифы:

— при оплате единой транспортной картой или транспортным приложением — 34 рубля;

— наличными или банковской картой в салоне — 41 рубль;

— для школьников по ЕТК — 21 рубль;

— провоз багажа — 24 рубля.

В администрации также привели сравнительные данные по другим городам: в Перми проезд стоит 57 рублей, в Челябинске — 50, в Казани — 43, в Екатеринбурге — 42, в Оренбурге — 39.

— Даже после повышения уфимские тарифы остаются одними из самых доступных, — отмечают власти города.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.