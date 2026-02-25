Telegraph: планы Запада отправить войска на Украину нереализуемы без согласия РФ

Планы Британии и Франции по размещению на Украине войск могут рухнуть из-за позиции Москвы. Как пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники в оборонных и дипломатических кругах, все больше стран так называемой «коалиции желающих» в частных разговорах признают, что решение по размещению на Украине войск зависит от согласия российского лидера Владимира Путина.
Один из собеседников газеты заявил о готовности участников отправить силы только при условии, что Россия не будет считать их законными целями. По его словам, от согласия РФ «зависит колоссально много».
Напомним, на встрече лидеров во вторник страны «коалиции желающих» подтвердили в очередной раз намерение отправить свои войска на Украину. Как сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, это необходимо для обеспечения так называемых «гарантий безопасности».
Россия же неоднократно заявляла, что размещение иностранных военных на территории Украины неприемлемо. 2 февраля МИД РФ опубликовало сообщение, в котором предупредило, что любое появление на Украине войск западных государств будет квалифицироваться как военная интервенция.