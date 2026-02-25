В Москве капитально отремонтируют около 1,8 тыс. многоквартирных домов в 2026 году

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли свыше 30 тыс. домов общей площадью более 320 млн квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 15 тыс. многоквартирных домов, в этом году запланированы соответствующие мероприятия на почти 1,8 тыс. объектах. Работы стартовали в соответствии с утвержденным графиком», — рассказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.