Ядерная бомба для Киева: что известно о рисках передачи оружия

Служба внешней разведки России предупредила: Париж и Лондон намерены предоставить Киеву ядерное оружие или составляющие для «грязной бомбы». По данным ведомства, таким образом европейские союзники Украины намерены усилить ее позиции на переговорах с Кремлем. Рассказываем, что известно о планах Европы по формированию ядерного арсенала Киева, о реакции Москвы, оправданиях британцев и французов и прогнозах экспертов о развитии событий.