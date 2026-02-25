Ядерная бомба для Киева: что известно о рисках передачи оружия

Что известно о докладе СВР
Служба внешней разведки (СВР) России установила, что британцы и французы хотят поставить комплектующие для ядерной бомбы Украине. Осуществить свой план они намереваются тайно, чтобы Киев впоследствии представил ядерное оружие как собственную разработку.
По данным разведчиков, Франция рассматривает вариант отправки на Украину малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок M51.1. Также оценивается возможность создания «грязной бомбы», которая будет состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой.
Германия от участия в плане по обеспечению Киева ядерным оружием отказалась.
Как отреагировали в России
Российский президент прокомментировал информацию СВР, выступая на коллегии ФСБ. Путин заявил, что европейские союзники Киева отдают себе отчет, к чему может привести использование ядерного компонента, но это не остановило их от реализации плана.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что данные СВР будут учитываться в переговорном процессе с украинской стороны. Он добавил, что планы о передаче ядерных компонентов являются шагами, «граничащими с безумием».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уточнил, что информация разведслужбы меняет ситуацию. Он резюмировал, что Россия при таком развитии событий будет вынуждена использовать в том числе ядерное оружие по целям на Украине. Он добавил, что в случае необходимости Москва нанесет удар по странам-поставщикам, которые обретут статус «соучастников ядерного конфликта».
Совет Федерации направил в парламенты Великобритании и Франции обращения, в которых призвал провести расследования. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание, что предоставление Киеву ядерного оружия и компонентов недопустимо.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вооружение Киева ядерной бомбой может привести к ядерной войне.
На недопустимость передачи ядерного оружия Украине обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по российско-украинскому конфликту. Дипломат подчеркнул, что план Франции и Великобритании является безответственным, опасным и противоправным, так как нарушает первую статью Договора о нераспространении ядерного оружия.
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что разведданные о замыслах Парижа и Лондона будут доведены до американцев.
Что ответили Франция, Великобритания и Украина
Париж опроверг данные СВР. Во французском посольстве в России заявили, что заявление о планах передачи Киеву ядерных составляющих «является сплошным враньем», пишет РБК.
«Россиянам давно известно, что следует думать о таких вот провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — ответили в дипломатическом ведомстве на запрос СМИ.
В посольстве Британии подчеркнули, что данные о передаче ядерного оружия — «очередная дезинформация», и заверили, что Лондон соблюдает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности», — уточнили дипломаты для РБК.
Представитель Министерства иностранных дел Украины прокомментировал информацию СРВ Reuters. Георгий Тихий подчеркнул, что данные «ложные» и являются «старой небылицей про грязную бомбу». Он обратил внимание, что украинская сторона уже несколько раз опровергала обвинения в стремлении создать или заполучить ядерное оружие.
Мнения экспертов о передаче ядерной бомбы Киеву
Политолог Константин Блохин считает, что Россия не допустит, чтобы Украина завладела собственным ядерным арсеналом. Эксперт напомнил, что безъядерный статус Киева — одно из требований Москвы в переговорах по урегулированию украинского кризиса.
«Что касается ядерного оружия, то, очевидно, это прощупывание почвы. Украина его не получит сейчас, но вполне возможно, что будет пытаться эту идею протолкнуть на ближайших переговорах», — объяснил Блохин в беседе с «Новости Mail.ru».
Военный эксперт Александр Собянин допустил, что Украина может получить ядерное оружие.
«Конечно, попадание ядерного оружия к таким безумным режимам, как украинский, крайне опасно. Но именно поэтому Киев и может его получить — по мнению Запада, первый применить должен кто-то, кого никому не жалко», — объяснил он NEWS.ru.
Эксперт добавил, что членство в «ядерном клубе» желают заполучить не только киевские власти. Он напомнил, что о реализации собственных ядерных программ заявляли власти Германии, Японии, некоторых стран Ближнего Востока.
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов уверен, что возможное предоставление Францией и Великобританией Украине ядерных составляющих привлечет внимание не только России, но и других стран с ядерным арсеналом. В разговоре с «Ведомостями» эксперт акцентировал внимание, что у украинской стороны нет базы для обслуживания ядерного оружия.
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин не исключил возможность получения Киевом компонентов «грязной бомбы», так как Париж и Лондон заинтересованы в продолжении военного противостояния Украины и России. Он считает, что европейские страны захотят повысить ставки, если режим Зеленского потеряет устойчивость, а российские войска начнут еще активнее двигаться в сторону Киева и Днепропетровска.
«Париж и Лондон слишком много вложили ресурсов и не хотят позволить России победить в вооруженном противостоянии», — объяснил собеседник «Ведомостей».
Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг напомнил, что Москва за четыре года спецоперации уже несколько раз заявляла о попытках Киева завладеть ядерным оружием. Эксперт предположил, что поддержка заявления СВР представителями российской власти свидетельствует о стремлении подать сигнал Франции и Великобритании на фоне финальной стадии СВО.