В Казачинско-Ленском районе на реке Моголь открыли ледовую переправу

— Сейчас в регионе действует 51 ледовая дорога для безопасного передвижения: восемь — в Киренском, семь — в Катангском, шесть — в Тайшетском, четыре — в Казачинско-Ленском районах, по три в Усть-Кутском и Братском районах, по две — в Жигаловском, Бодайбинском, Чунском, Шелеховском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском районах, по одной — в Боханском, Усольском, Качугском, Усть-Удинском, Усть-Илимском, Балаганском районах, — уточнили в ведомстве.