В Казачинско-Ленском районе на реке Моголь открыли ледовую переправу. Она находится на 214 километре трассы «Магистральный — Кутима». Ее грузоподъемность составляет 20 тонн. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службе МЧС России региона.
— Сейчас в регионе действует 51 ледовая дорога для безопасного передвижения: восемь — в Киренском, семь — в Катангском, шесть — в Тайшетском, четыре — в Казачинско-Ленском районах, по три в Усть-Кутском и Братском районах, по две — в Жигаловском, Бодайбинском, Чунском, Шелеховском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском районах, по одной — в Боханском, Усольском, Качугском, Усть-Удинском, Усть-Илимском, Балаганском районах, — уточнили в ведомстве.
Всего зимой 2025−2026 годов в Иркутской области будет работать 61 ледовая переправа. Они будут расположены в 17 муниципалитетах, при этом 12 переправ будут иметь областное значение, а 49 — муниципальное. Правила движения транспорта, нормы перевозки и скоростной режим будут определять эксплуатирующие организации. При этом будут учитываться данные состояния покрытия и максимально допустимая нагрузка на лед.