В Ростове разрешили приватизацию полуразрушенной базы отдыха

Бывшая база отдыха на Левом берегу в Ростове может быть приватизирована.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в прогнозный план приватизации на ближайшие три года включили полуразрушенную базу отдыха на улице Левобережной. Об этом стало известно после заседания депутатов городской думы.

Речь идет о нежилом строении площадью в 468,9 кв. метров с земельным участком в 5215 кв. метров. Сейчас постройка находится в полуразрушенном состоянии, а территория заросла деревьями и кустарниками.

Заброшенный объект невозможно использовать для решения вопросов местного значения, поэтому его намерены ввести в гражданский оборот, пояснили в ходе заседания.

Кроме того, депутаты согласовали продажу расселенного аварийного трехэтажного дома на Большой Садовой, 51 (литер В). Также перечень помещений, подлежащих продаже, дополнили двумя адресами — Восточная, 6 (литеры А, Б, В) и 9 (литер А).

